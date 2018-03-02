Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи просел на 0,39% и составил 2 288,84 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,98% до 1 261,63 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,73%, «Газпрома» — на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,12%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,09%, Московской биржи — на 1,02%.

«Российский фондовый рынок к пятничному закрытию скатился в фиксацию прибыли. Индекс Мосбиржи провел не самую результативную неделю после обновления исторического максимума в понедельник и снизился от пиков на 3,2%. Теперь рублевый индикатор закрепляется в диапазоне 2 250—2 300 пунктов, откуда он может двинуться в любую сторону. Индекс РТС спустился к нижней границе среднесрочного диапазона 1 250—1 300 пунктов. После случившегося пробоя 1 250 пунктов «медведям» ничего не будет мешать прогуляться к 1 225 пунктам», — говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.