Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:03 мск повысился на 38 копеек и составил 57,1975 рубля. Курс евро поднялся на 73 копейки, остановившись на отметке 70,4025 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,3825 рубля, минимальный — 56,56. Всего за торговый день совершено 30 412 сделок на 3 млрд 983 млн 270 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 70,6 рубля, минимальный — 69,3725. Всего за торговый день совершено 5 236 сделок на 406 млн 652 тыс. евро.