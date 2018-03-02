Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом. По рейтингу сохранен статус «под наблюдением».

Ключевые позитивные факторы, влияющие на рейтинг, — высокая вероятность административной и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти, а также значительная клиентская база и сильные конкурентные позиции банка в сегментах ипотеки и кредитования МСБ. Позитивно на рейтинг влияют высокие показатели обеспеченности ссуд и приемлемая концентрация крупных кредитных рисков. Также отмечаются приемлемый запас балансовой ликвидности и высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, что обеспечивает банку доступ к источникам дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО в случае необходимости.

Транскапиталбанк: снижение рейтинга обусловлено сокращением капитала Снижение рейтинга Транскапиталбанка обусловлено прежде всего сокращением капитала кредитной организации, которое произошло как за счет повысившихся темпов роста амортизации субординированных займов, так и за счет снижения процентной маржи. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе финучреждения.

Снижение рейтинга связано с продолжением негативных тенденций в части операционной эффективности бизнеса банка и генерации проблемных активов: формирование резервов по активам, которые агентство считает проблемными, может привести к существенному снижению нормативов достаточности капитала, что противоречит планам банка по наращиванию запаса по капиталу, которое должно было произойти в I квартале 2018 года. При этом указанное доформирование сопоставимо с буфером абсорбции убытков. Сокращение капитала привело к отрицательной динамике норматива достаточности основного капитала, а факты неоднократного переноса сроков докапитализации поставили под вопрос планы по наращиванию буфера абсорбции убытков до уровня не менее 5,8 млрд рублей к середине 2018 года. Указанное усугубляется тем, что положительный эффект от работы по оптимизации качества активов и восстановлению рентабельности, проводимой банком в I квартале 2018 года, носит ограниченный характер.

Сохранение статуса «под наблюдением» связано с планами банка по стабилизации ситуации к середине 2018 года. Агентство считает недостаточно консервативной политику резервирования в части корпоративного кредитного портфеля банка с учетом продолжающегося с III квартала 2013 года непрерывного нетто-доформирования резервов каждый квартал при отсутствии существенного роста ссудного портфеля за тот же период.

Аналитики отмечают, что большинство сопоставимых банков сумело стабилизировать качество активов к середине 2016 года, в то время как кредитной организацией по итогам января — февраля 2018 года были произведены значительные отчисления в резервы. По-прежнему сильное давление на рейтинг оказывает высокий уровень просроченной задолженности в сочетании с высокой долей проблемных ссуд. Негативно на рейтинг влияет существенный объем обеспечения, принятого к снижению резервов, что может привести к разовому досозданию большого объема резервов при переоценке ликвидности залогов. В связи с указанными выше факторами оценка качества риск-менеджмента была пересмотрена в сторону понижения.