«Зенит» планирует объединить все банки группы в одну кредитную организацию. Об этом заявил директор розничного блока банка «Зенит» Дмитрий Юрин.

«Уже в этом году мы объединим в один банк технологически, а в начале следующего года произойдут все юридические присоединения», — передает его слова PLUSworld.



Он также рассказал, что в настоящий момент розничный бизнес банка претерпевает сильные изменения. В связи с тем, что основные темпы роста «Зенита» связаны с розничным бизнесом, основной фокус в стратегии на ближайшие три года сделан именно на развитие этого направления.

В банковскую группу входят банки «Зенит», «Зенит Сочи», «Девон-Кредит», Липецкомбанк, Спиритбанк.