Снижение рейтинга Транскапиталбанка обусловлено прежде всего сокращением капитала кредитной организации, которое произошло как за счет повысившихся темпов роста амортизации субординированных займов, так и за счет снижения процентной маржи. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе финучреждения.

Как отметили в пресс-службе, снижение капитала произошло также из-за создания существенных резервов по кредитам инжиниринговых и строительных компаний (выданных в основном в 2010 году) и из-за перераспределения части прибыли на санируемый банк для поддержания его текущей деятельности, осуществления значительных юридических расходов, связанных с работой с проблемными активами.



«Несмотря на то что санатором было получено на ликвидность 19,5 миллиарда рублей, в течение первых двух недель санации Инвестторгбанка на поддержание ликвидности ушло 31,9 миллиарда, что отразилось на доходности Транскапиталбанка, но не привело при этом к ухудшению показателей ликвидности», — сказали в ней.

На конец февраля 2018 года нормативы достаточности капитала Транскапиталбанка Н1.0 и Н1.2 составляли 11,4% и 7,8% соответственно, нормативы ликвидности Н2 и Н3 — 71,5% и 103,2%.

​RAEX понизило рейтинг Транскапиталбанка до «ruВВВ-» Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом. По рейтингу сохранен статус «под наблюдением».