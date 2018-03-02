Снижение рейтинга Транскапиталбанка обусловлено прежде всего сокращением капитала кредитной организации, которое произошло как за счет повысившихся темпов роста амортизации субординированных займов, так и за счет снижения процентной маржи. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе финучреждения.
Как отметили в пресс-службе, снижение капитала произошло также из-за создания существенных резервов по кредитам инжиниринговых и строительных компаний (выданных в основном в 2010 году) и из-за перераспределения части прибыли на санируемый банк для поддержания его текущей деятельности, осуществления значительных юридических расходов, связанных с работой с проблемными активами.
«Несмотря на то что санатором было получено на ликвидность 19,5 миллиарда рублей, в течение первых двух недель санации Инвестторгбанка на поддержание ликвидности ушло 31,9 миллиарда, что отразилось на доходности Транскапиталбанка, но не привело при этом к ухудшению показателей ликвидности», — сказали в ней.
На конец февраля 2018 года нормативы достаточности капитала Транскапиталбанка Н1.0 и Н1.2 составляли 11,4% и 7,8% соответственно, нормативы ликвидности Н2 и Н3 — 71,5% и 103,2%.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом. По рейтингу сохранен статус «под наблюдением».
ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ) — крупный по размеру активов столичный банк, подконтрольный менеджменту. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физлиц (27,4%), а также средства предприятий и организаций (26,5%) и привлеченные МБК (19,2%).
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 34,23% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 28,29% акций общества. Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) — 9,04% через DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH, Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 7,64%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,54%), Георгий Георгиев (2,80%), Наталья Покрышева (2,39%), гражданка Болгарии Жульета Иванова Тонева и гражданка Республики Кипр Гианнула Далити (по 1,84%), Евгения Денисова (1,31%), Гаяна Кириенко (1,19%), Татьяна Зуева (1,14%), Сергей Рудов (1,06%), Лариса Голубкина (0,60%), миноритарии (3,08%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 211,66 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,88 млрд, кредитный портфель — 121,04 млрд, обязательства перед населением — 52,84 млрд.