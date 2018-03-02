Компания Visa объявила о начале партнерства с 14 новыми технологическими компаниями из 10 стран в рамках программы Visa Ready for Transit. Участники программы предлагают технологические решения для бесперебойной работы и распространения бесконтактных платежей в общественном транспорте по всему миру. Самыми первыми партнерами запущенной в 2017 году программы были компании Vix и Worldline.



Сертификацию программы Visa Ready получают готовые решения, с помощью которых транспортные компании могут внедрять удобные и безопасные способы безналичной оплаты проезда пассажиров по всему миру.

«Мы видим, что транспортные компании по всему миру возобновили интерес к платежным инновациям, призванным повысить качество сервиса для клиентов в общественном транспорте, — отметил старший вице-президент Visa по инновациям и стратегическим партнерствам Джейсон Блэкхерст. — С момента запуска программы Visa Ready for Transit мы привлекли 16 технологических партнеров мирового уровня, начиная с небольших технологических компаний и заканчивая международными организациями. Каждый из этих партнеров готов открыть доступ к преимуществам цифровых платежей с Visa для транспортных компаний со всего мира».

Новые партнеры программы Visa Ready for Transit производят программное или аппаратное обеспечение для развития возможностей безналичной оплаты в общественном транспорте по всему миру.

Visa Ready for Transit является частью общей программы Visa Ready, которая позволяет ускорить внедрение новых платежных технологий от сторонних компаний на всемирном уровне. Программа помогает разработчикам привести их решения в соответствие со стандартами и спецификациями безопасности Visa по целому ряду технологий — от транспортных перевозок до биометрии и Интернета вещей.