Оператор сотовой связи «МегаФон» снижает с 12 марта цены для своих абонентов при нахождении на территории Крыма.



Как отмечается, входящие звонки с номеров Крыма будут бесплатны, а стоимость исходящих звонков на номера всех операторов России составит 3 рубля за минуту. Входящие из других регионов РФ будут стоить 2 рубля за минуту. Стоимость одного СМС составит 2 рубля, а 1 Мб Интернета — 2,2 рубля.

Такие цены начнут действовать для абонентов, подключившихся и перешедших на тарифы линейки «Включайся!», «Переходи на ноль» и «Посекундный». Новые цены на остальные тарифы будут вводиться поэтапно до середины мая.