АКРА подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный».

Как отметили в агентстве, подтверждение рейтинга отражает его устойчивый бизнес-профиль, высокую достаточность капитала, удовлетворительный риск-профиль, адекватную позицию по ликвидности и фондированию.

Бизнес-профиль банка в целом соответствует уровню устойчивых российских банков среднего размера и отражает сравнительно небольшую франшизу Экспобанка с концентрацией на работе с ограниченным кругом корпоративных заемщиков (главным образом в Московском регионе, на который приходится около 90% активов и операционного дохода банка). Экспобанк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, приобретении и реализации пакетов розничных кредитов, сделках слияния и поглощения (M&A). АКРА отмечает, что вследствие значительных кредитных рисков, присущих российскому банковскому сектору в целом, сделки M&A и сделки по приобретению сторонних портфелей могут нести скрытые риски, способные проявиться, несмотря на значительный накопленный опыт работы менеджмента банка в отношении M&A.



Бизнес банка характеризуется сравнительно высоким уровнем диверсификации: индекс диверсификации операционного дохода Херфиндаля — Хиршмана исторически составляет около 0,2. Банк отличает прозрачная структура собственности при низкой связанности с небанковским бизнесом ключевых акционеров.

В агентстве подчеркнули, что банк характеризуется сильными показателями достаточности капитала как по регулятивным нормам, так и по базельским стандартам. Высокая достаточность основного капитала банка является результатом значительной способности к собственной генерации капитала за счет прибыли, включая прибыль от сделок M&A. АКРА также отмечает позитивное влияние на достаточность капитала сдержанной стратегии в отношении роста активов. Стресс-тест АКРА подтверждает высокую способность капитала банка к абсорбции убытков.

Удовлетворительный риск-профиль обусловлен низким уровнем просроченных и реструктуризированных кредитов на балансе банка. По оценке АКРА, основанной на управленческой отчетности банка, на такие кредиты приходится 3,2% его совокупного кредитного портфеля на 1 января. АКРА отмечает адекватный уровень риск-менеджмента банка, что находит отражение в низких показателях просрочки и высоком кредитном качестве требований за пределами ссудного портфеля. Сдерживающее влияние на оценку риск-профиля банка оказывают наличие в его портфеле определенного объема потенциально проблемных кредитов, а также сравнительно высокая концентрация на кредитовании высокорискованных отраслей, преимущественно строительства и недвижимости (около половины капитала первого уровня банка).

Остальная часть активов Экспобанка представлена значительным по размеру портфелем ценных бумаг высокого качества, а также краткосрочными межбанковскими кредитами, включая требования по сделкам РЕПО, кредитный риск по которым оценивается как низкий.

Адекватная оценка профиля банка по фондированию и ликвидности основана на сочетании сильной позиции по краткосрочной и долгосрочной ликвидности и удовлетворительного качества фондирования.

АКРА отмечает значительный объем ликвидных и высоколиквидных активов, позволивших банку показать существенный профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях.