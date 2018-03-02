Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально подтвердила, что британские банки потеряют право вести бизнес в континентальной Европе после Brexit. Об этом она публично сообщила в пятницу в Лондоне, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Реальность заключается в том, что все мы должны столкнуться с некоторыми сложными фактами. Мы покидаем единый рынок, наш доступ к рынкам друг друга будет меньше, чем сейчас», — сказала она.

Мэй раскритиковала требования ЕС к Великобритании в рамках процесса по Brexit. По ее словам, Британия должна быть свободной, чтобы заключать новые торговые сделки, даже если это означает ограничение доступа на европейские рынки.

«Наша будущая таможенная договоренность (с ЕС) должна оставлять Великобританию свободной, чтобы определять свои тарифы с третьими странами», — указала Мей.



Великобритания также будет готова заплатить за постоянное членство в некоторых европейских агентствах, регулирующих химическую отрасль, фарминдустрию и сферу авиации.