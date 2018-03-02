Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан, которые получили доход более 171 млн рублей в результате незаконной банковской деятельности.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 35 УК РФ («Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору») и частью 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

«В ходе следствия было установлено, что данные граждане осуществляли услуги по переводу безналичных денежных средств, полученных от юридических лиц в результате осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности, в наличную форму. При этом злоумышленники извлекли преступный доход в сумме не менее чем 171 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.