Мошенники еще не смогли найти быстрого способа вывода денег с бирж и счетов страховых компаний, поэтому пока оставили эти сферы в покое, сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.



«В любой технологии кто-то что-то находит. Для злоумышленника важны две составляющие — дешевая атака и быстрый вывод денег в как можно большем объеме. Пока эти составляющие для новой технологии не будут определены, можно говорить, что она безопасна», — сказал он.

«Мы в свое время видели, что злоумышленники тестируют разные подходы как в биржевой торговле, так и в страховании. Счастье этих направлений, что мошенники так и не смогли найти быстрого способа вывода денег. Злоумышленники, специализировавшиеся на страховых компаниях, просто переключились на фиктивные сайты ОСАГО, с которыми мы успешно боремся. А биржевую историю они пока оставили в покое», — добавил Сычев.



В то же время для россиян остается актуальной угроза со стороны мошенников, использующих социальную инженерию (игру на человеческих слабостях). «Социальная инженерия — это бич. Одна из причин, почему мы вводим новые виды статистических показателей, — нам нужно на конкретных примерах правоохранительным органам объяснить, что это проблема, которой надо заниматься системно, а не точечно или вообще не заниматься в принципе. Это очень важно», — считает замначальника управления ЦБ.

Сычев в декабре прошлого года сообщил, что Банк России ожидает в 2018 году всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян. А в середине февраля он отметил, что регулятор видит смещение интересов злоумышленников с атак на сами банки в сторону их клиентов — физических и юридических лиц.