Российские банки в прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на 1 тыс. рублей, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

«Я бы оценил прошлый год как очень положительный, потому что у нас только усилилась тенденция к снижению объемов потерянных денег клиентами и банками. Этот показатель составлял 28 копеек на 1 тысячу рублей, по итогам прошлого года — всего лишь 16 копеек. То есть за три года — явный тренд на снижение, это говорит о том, что системная работа, которую проводят ЦБ, кредитные организации и правоохранительные органы, дает серьезные результаты», — сказал он.

«Мы не можем говорить, что за последний год количество атак увеличилось, но мы можем совершенно точно сказать, что выявляемость атак увеличилась», — добавил замначальника управления ЦБ.

Банки также стали активнее участвовать в информационном обмене с ФинЦЕРТ, подчеркнул Сычев. «Активность участников информационного обмена с ФинЦЕРТ выросла. Мы в середине прошлого года говорили о том, что 40% участников информационного обмена передают информацию в ФинЦЕРТ, но к концу прошлого года таких участников стало уже 60%. Причем основу этих 60% составляют устойчивые, хорошо работающие средние банки и небольшие региональные банки», — сообщил он.

Более 600 финансовых организаций в настоящее время выступают участниками информационного обмена с ФинЦЕРТ. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, FinCERT) функционирует в Банке России с 2015 года. Основная его задача состоит в координации действий финансовых организаций и своевременное их информирование со стороны ЦБ об инцидентах и происшествиях.