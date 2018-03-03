Российским банкам для обеспечения защиты своих средств и средств своих клиентов стоит реально, а не формально выполнять требования Банка России к кибербезопасности, считает замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.



«Мы считаем, что банкам обратить внимание надо на реальную защищенность и реально, а не формально выполнять те требования, которые заложены в нормативных документах Банка России. Положение 382-П о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и положение 552-П о требованиях к защите информации в платежной системе Банка России — это два базовых документа, которые должны быть отработаны», — сказал он в интервью РИА Новости.

«Если все, что там написано, выполнено, можно говорить, что злоумышленникам будет крайне сложно что-либо сделать. Скорее всего, любые их действия будут обнаружены, и банк сможет им противостоять», — отметил Сычев.

Замначальника управления ЦБ напомнил и о роли участия в ФинЦЕРТ для банков. «Второе, мало стать активным участником информационного обмена, надо правильно реагировать на те сообщения, которые ФинЦЕРТ направляет. Выстраивание цепочки «меры — обработка полученной информации — реагирование на эти сведения» является залогом успеха», — уверен он.