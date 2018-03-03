Московский фонд реновации планирует в течение двух месяцев совместно со Сбербанком разработать программу льготной ипотеки в размере 7% годовых для переселенцев из сносимых пятиэтажек, которые захотят увеличить жилплощадь своей квартиры. Об этом сообщил журналистам в субботу первый заместитель гендиректора по экономике и финансам фонда Петр Тихомиров.



«Мы ведем работу со Сбербанком относительно того, чтобы они выпустили продукт, который позволил бы сделать ипотеку льготной по отношению к стандартной ипотеке. Все будет ясно через два месяца. Наверное, ставка будет порядка 7% годовых», — сказал он.

Ранее власти Москвы выставили на сайте комплекса градостроительной политики и строительства 80 квартир, доступных для приобретения за доплату, с указанием итоговой стоимости каждой из них.