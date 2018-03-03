В Кремле считают санкции США в отношении России не просто незаконными, но и вредящими всему миру. Так прокомментировал журналистам решение Вашингтона продлить ограничения против России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными, наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», — сказал пресс-секретарь, напомнив, что санкции и их продление — не вопрос повестки дня Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на очередной год срок действия антироссийских санкций, введенных ранее в связи с кризисом на Украине, передает ТАСС. Согласно обнародованным документам, продлен срок действия ограничительных мер в отношении России, примененных администрацией Барака Обамы, предшественника Трампа, 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.



