Морозы и снегопады нынешней недели нанесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее 1 млрд фунтов стерлингов (1,38 млрд долларов) за сутки, сообщает газета The Observer.



Убытки одной лишь строительной индустрии за три самых холодных дня уходящей недели, когда на фоне отрицательных температур прекращались работы по возведению объектов, составили, по информации еженедельника, до 2 млрд фунтов стерлингов (2,76 млрд долларов).

Из-за прямых и косвенных последствий зимней стихии рост ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2018 года может сократиться вдвое по сравнению с ожидаемыми показателями — с 0,4% до 0,2%, не исключает The Observer. Так, отмена из-за непогоды железнодорожных и авиарейсов, снежные заносы и вызванные гололедом ДТП, приведшие к блокировке автодорог, не позволили многим людям добраться до мест своей работы.

По тем же причинам сырьевые материалы не доставлялись на предприятия, что приводило к остановкам производства продукции. Из-за вызванных непогодой транспортных проблем опустели многие магазины, кафе, рестораны и прочие предприятия сферы обслуживания, а также учреждения культуры, центры развлечений и спорта.

Тяжелые погодные условия в Великобритании были вызваны приходом мощного холодного фронта. Это привело к резкому понижению температуры, в результате чего нынешняя неделя может стать самой холодной в Соединенном Королевстве с 1991 года.