Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's в пятницу упали на 4,77%. Их стоимость составила 148,27 доллара, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.



В последний раз акции достигали такого уровня 19 мая 2017 года. Максимальная стоимость ценных бумаг компании за последние пять лет составила 178,36 доллара. Такие показатели были достигнуты 26 января 2018 года, после чего наметилась отрицательная динамика.

Аналитики связывают падение акций с неудачным стартом в январе так называемого «долларового меню», в котором стоимость заказа варьируется от 1 до 3 долларов.

McDonald's — мировой лидер в сфере ресторанов быстрого питания, которому принадлежит свыше 36 тыс. заведений более чем в 100 странах мира.