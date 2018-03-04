Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня за последние почти 30 лет, превысив 42 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье специальном коммюнике Центробанка республики.



«Резервы Египта в иностранной валюте на конец февраля нынешнего года достигли 42,524 млрд долларов», — отмечается в заявлении ЦБ. По данным этого финансового учреждения, валютные запасы страны за предыдущий месяц увеличились на 4,4 млрд долларов, достигнув рекордной отметки с начала 90-х годов прошлого столетия, когда Центральный банк страны начал регулярно делать отчеты по имеющимся в его распоряжении запасам в твердой валюте.

Еще полтора года назад валютные резервы Египта составляли около 19 млрд долларов. Их состояние стабилизировалось после заключенного в конце 2016 года соглашения между Египтом и Международным валютным фондом о предоставлении последним кредита Каиру на сумму 12 млрд долларов сроком на три года.

Нынешний уровень валютных запасов ЦБ Египта аналитики оценивают как показатель стабилизации финансовой системы страны, которая способствует повышению уверенности иностранных партнеров Египта, улучшению общего инвестиционного климата и привлечению новых финансовых средств в экономику республики.