Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник отрицательную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:15 мск понизился на 1,07% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 20 954,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 1,36% — на отметке 30 166,85, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на 0,06% и находился на уровне 3 251,93 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,8%, до 3 452,16. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,95%, до 2 379,27 пункта.