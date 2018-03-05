Дальнейшее внедрение современных интернет-технологий и использование их населением приведут к трансформации абсолютно всех современных отраслей экономики, подобно тому, как это произошло на рынке услуг такси, а власти должны создать условия для этого, сообщил в понедельник на совещании в Новосибирске глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.



«Развитие услуг связи в контексте развития цифровой экономики нашей страны, по сути, уходит просто от предоставления базовой услуги связи телефонной или доступа в Интернет. В каком-то смысле все это становится инфраструктурой для развития цифровой трансформации многих отраслей», — сказал министр.

Он отметил, что, пожалуй, самым ярким преобразованием, которое произошло за последние годы, стало преобразование рынка такси. Если раньше все такси вызывались по телефону и была конкуренция отдельных компаний со своими кол-центрами, операторами, то сегодня компании «Яндекс.Такси» и Uber переформатировали рынок.

«Нужно понимать, что такая трансформация произойдет абсолютно во всех отраслях. В сфере торговли, финансов. Мы уже являемся пользователями многих банковских мобильных приложений и гораздо реже посещаем офисы банка. Наша задача — с помощью современных узлов связи создать условия для такого роста. И тот регион, который сделает это чуть быстрее и чуть эффективнее, будет получать конкурентные преимущества в общефедеральном масштабе», — указал он.