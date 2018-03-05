США остались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках, а сталелитейная и алюминиевая промышленность уничтожены. С таким заявлением в воскресенье выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.



«Мы оказались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги на протяжении многих лет извлекают выгоду за счет США. Наше производство стали и алюминия уничтожено», — написал он в Twitter.

«Извините, но пришло время для перемен. Сделаем Америку снова великой», — заключил американский лидер, повторив свой главный предвыборный лозунг.

Вашингтон на данный момент ведет переговоры по изменению ряда договоров, в частности Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), участниками которого также являются Канада и Мексика. Трамп считает условия этого и других соглашений нечестными по отношению к США. На прошлой неделе он также объявил о намерении установить пошлины для ввозимых из других стран стали и алюминия в целях возрождения национальной промышленности. Помимо этого, в субботу глава Белого дома пригрозил ввести налог на машины из Евросоюза, если тарифы для американских компаний в Европе продолжат расти.