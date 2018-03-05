Количество нелегальных микрокредиторов в 2017 году увеличилось и достигло почти 6,6 тыс., что втрое больше, чем зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО). При этом совокупный объем портфеля черных кредиторов приближается к 100 млрд рублей, а средний объем портфеля одного нелегального кредитора составляет примерно 10 млн, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные комитета по безопасности СРО «МиР».

По состоянию на 1 марта 2018 года в реестре ЦБ значилось 2,2 тыс. МФО, объем легального микрофинансового рынка на конец года оценивается экспертами в 121 млрд рублей.

По словам председателя комитета по безопасности СРО «МиР» Антона Грунтова, рынок нелегальных микрокредиторов состоит преимущественно из физических лиц, половина из которых имеет, как правило, статус индивидуального предпринимателя.

«В реестр МФО Банка России данные предприниматели не входят, — поясняет он. — Соответственно, они не попадают под контроль ни одного из регуляторов — ЦБ, Федеральной службы судебных приставов и других — и работу ведут без оглядки на законы».

Эксперты отмечают, что спрос на услуги черных кредиторов высок. «К ним обращаются не только люди, которым ни банки, ни МФО уже займов не выдают, но и вполне нормальные заемщики, а также довольно успешные предприниматели, — говорит директор по безопасности «Центра финансовой поддержки» Павел Богомолов. — Одна из причин — нежелание фиксировать в электронных системах свою финансовую информацию, особенно когда есть риск испортить кредитную историю». Также с черным кредитором всегда проще и быстрее договориться, ограничившись долговой распиской, а иногда оставив в залог паспорт или другой документ, добавляет он.

По закону нелегальным кредиторам грозят штрафы: на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако до суда дело доходит редко.

«Обычно разбираются лишь по фактам применения физического воздействия на должника либо его имущество со стороны черного кредитора, когда был причинен конкретный ущерб. Сама же деятельность нелегалов по раздаче денег в долг под проценты правоохранительными органами системно не прорабатывается», — пояснил Грунтов.

Участники рынка опасаются, что грядущее усиление регуляторных требований в 2018 году приведет к резкому приросту серых игроков, что сведет к нулю работу по очистке рынка.