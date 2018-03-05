В настоящее время Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края владеет 28,61% акций банка. Председатель правления и президент банка (с 1994 года) Ассия Белоногова с учетом доли ее близкой родственницы и члена правления Нели Анчуговой контролирует 64,53% акций кредитной организации. 5,92% акций банка принадлежит ОАО «Красноярская горно-геологическая компания», акционерами которого являются 19 физических лиц. На акционеров-миноритариев приходится 1,41% акций.

Енисейский Объединенный Банк АО «АИКБ «Енисейский объединенный банк» — небольшой по размеру активов красноярский коммерческий банк с достаточно развитой сетью подразделений и банкоматов. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных отраслей, привлечение средств граждан во вклады и потребительское кредитование. Активен на рынке межбанковского кредитования. Финучреждение является уполномоченным банком краевой администрации, обслуживает и кредитует муниципальные предприятия и организации региона, местные финансовые органы.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 6,64 млрд рублей (263-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,57 млрд, кредитный портфель — 1,92 млрд, обязательства перед населением — 3,72 млрд.