Новосибирский банк «Возрождение» снизил ставки по депозиту юрлиц на 0,25 процентного пункта.

Теперь депозит «Классический пополняемый» можно открыть под 5—6% годовых. Срок — 7, 15, 30, 93 и 186 дней. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.

При досрочном востребовании всей суммы депозита или его части проценты по депозиту пересчитываются и выплачиваются за фактический срок размещения вклада в банке по ставке 0,1% годовых. Возможно пополнение депозита без ограничений.

Взаимодействие ООО «КБ «Взаимодействие» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Новосибирске. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц (79,2%).
Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Кирилл Ситро (40,03%), Юрий Грецингер (15,09%), член правления Сергей Беспалов (9,90%), председатель совета директоров Юрий Маремьянин (9,53%), Константин Ким (7,86%), члены правления Наталья Максимова (7,38%) и Светлана Юрась (6,71%), АО Банк «Сибэс» (1,24%), Юлия Габерман (0,42%), Сергей Попов (0,35%); 1,49% находятся на балансе кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 3,27 млрд рублей (341-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,36 млрд, кредитный портфель — 1,38 млрд, обязательства перед населением — 2,51 млрд.