Новосибирский банк «Возрождение» снизил ставки по депозиту юрлиц на 0,25 процентного пункта.
Теперь депозит «Классический пополняемый» можно открыть под 5—6% годовых. Срок — 7, 15, 30, 93 и 186 дней. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.
При досрочном востребовании всей суммы депозита или его части проценты по депозиту пересчитываются и выплачиваются за фактический срок размещения вклада в банке по ставке 0,1% годовых. Возможно пополнение депозита без ограничений.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 3,27 млрд рублей (341-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,36 млрд, кредитный портфель — 1,38 млрд, обязательства перед населением — 2,51 млрд.