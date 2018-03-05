Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 56,96 рубля, курс евро понизился на 6 копеек, до 70,01 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта останется под давлением из-за спроса на защитные активы, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«По курсу рубля сохранится нисходящая динамика, и в первой половине недели курс доллара превысит отметку в 58 рублей», — уверен эксперт. При этом сегодня, 5 марта, он ожидает укрепления курса доллара до 57,45 рубля, а курса евро — до 70,55 рубля.

В понедельник сформировался смешанный внешний фон, продолжает аналитик Forex Club Иван Марчена: азиатские площадки снижаются, фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в минусе, при этом цены на нефть продолжают восстановление, закрепляясь в районе 64,6 доллара за баррель Brent.

По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 64,53 доллара.

«На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,6—57,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в широком диапазоне 69,5—70,7 рубля», — комментирует эксперт.