Верховный суд России 21 марта рассмотрит кассационную жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других криптовалютах, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.



Решение заблокировать сайт принял Выборгский суд Санкт-Петербурга еще в июле 2016 года по требованию прокурора. Владелец сайта обжаловал решение в Санкт-Петербургском городском суде, но апелляционная инстанция встала на сторону прокуратуры, и решение вступило в законную силу. Теперь решение предстоит проверить кассационной инстанции ВС РФ.

Между тем аналогичное решение по ряду других сайтов о биткоине, принятое Октябрьским судом Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд в конце февраля отменил и направил на новое рассмотрение. При этом суд первой инстанции отмечал, что биткоин и другие криптовалюты «способствуют росту теневой экономики», а свободное распространение информации об электронной валюте опасно с точки зрения того, что криптовалюты часто используются для торговли оружием, наркотиками и другой преступной деятельности.

Статус сайтов о криптовалютах может быть определен Верховным судом Верховный суд России принял к рассмотрению кассационную жалобу по делу о блокировке ресурса Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других криптовалютах. Это первая жалоба о правомерности блокировки ресурса о биткоине, которую рассмотрит Верховный суд.

В России биткоин и другие криптовалюты не являются официальным платежным средством, расплатиться им за товары или услуги по закону нельзя. Однако власти России, как и ряда других стран, работают над введением регулирования в этой сфере. Так, в январе Минфин опубликовал соответствующий законопроект, в котором дал определение криптовалюте, токену, майнингу и ICO.