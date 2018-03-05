Участники рынка поддержали предложения Банка России, направленные на стимулирование активности миноритарных акционеров, прежде всего институциональных инвесторов, по участию в управлении публичными акционерными обществами (ПАО). Таковы итоги общественного обсуждения доклада регулятора.

Бизнес-сообщество согласилось с предложением установить требования об утверждении политики голосования для всех категорий институциональных инвесторов, а также использовать «мягкое регулирование» для повышения активности участия в корпоративном управлении в российских ПАО. Предполагается, что этому может способствовать принятие кодекса надлежащего управления, основанного на принципе «соблюдай или объясняй».

Деловое сообщество также считает эффективным способом повышения активности участия миноритарных акционеров налаживание коммуникаций с членами совета директоров и топ-менеджментом компаний через формирование комитетов по взаимодействию с миноритарными акционерами при совете директоров.

Кроме того, была отмечена целесообразность таких инструментов, как дальнейшее развитие системы голосования, позволяющей акционерам участвовать в общих собраниях акционеров без личного присутствия и располагающей при этом эффективными процедурами верификации, расширение практики ответственного подхода институциональных инвесторов к реализации прав акционеров и формирование рынка консалтинговых услуг, связанных с подготовкой для миноритарных акционеров рекомендаций по голосованию на общих собраниях акционеров.

В то же время участники обсуждения высказались против идеи ограничить права инвесторов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не принимавших в нем участие без уважительной причины.