Обязательства барнаульского АлтайБизнес-Банка, лишившегося лицензии 19 января текущего года, превышают величину его активов более чем на 23,3 млн рублей. Такие данные финансового обследования по состоянию на дату отзыва лицензии приводятся на сайте Центробанка.

Так, активы банка оцениваются в 156,7 млн рублей против 302,7 млн в его бухгалтерском балансе на отчетную дату. В том числе чистая ссудная задолженность, как свидетельствуют данные обследования, равна 39,9 млн, а не 170,4 млн рублей. В числе прочего уменьшена оценка величины основных средств, нематериальных активов и материальных запасов.

Оценка размера обязательств банка, напротив, повышена — со 159,9 млн до чуть менее чем 180,1 млн рублей. Основную роль сыграла переоценка по статье «прочие обязательства». Согласно данным бухгалтерского баланса банка, подтвержденным по итогам обследования, объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляет порядка 156 млн рублей, в том числе объем средств физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) — 85,5 млн.

Ранее Агентство по страхованию вкладов оценило объем своих выплат по данному страховому случаю в 83,1 млн рублей. Компенсации вкладчикам выплачиваются через Сбербанк.

Отзывая лицензию, ЦБ пояснял, что проблемы в деятельности АлтайБизнес-Банка возникли в результате использования рискованной бизнес-модели (она была ориентирована на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации) и, как следствие, формирования на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, при этом возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами препятствовал стабилизации финансового положения, что, по мнению регулятора, «свидетельствовало о бесперспективности дальнейшего функционирования» финучреждения.



По данным на сайте ЦБ, Арбитражный суд Алтайского края 20 февраля принял его заявление о признании АлтайБизнес-Банка банкротом.