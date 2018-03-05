Банк «Нейва» повысил процентную ставку, начисляемую на остаток собственных средств по дебетовым картам в рублях, на 1,75 процентного пункта. Теперь она составляет 5,75% годовых.



«Проценты начисляются при сумме остатка от 30 000 рублей, по валютным картсчетам ставка осталась без изменений — 0,25% годовых при сумме остатка от 500 долларов или 500 евро», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.

Прочие тарифы по картам остались без изменений.

Комиссия за обслуживание по выбору клиента может взиматься как единовременно за весь срок действия карты, так и ежемесячно. По тарифу «Ежемесячный» при соблюдении условий бесплатности плата за обслуживание не берется.

По картам предусмотрен кешбэк, размер начислений зависит от выбранной категории карты и программы лояльности.

В банкоматах и кассах банка комиссия отсутствует. В устройствах других кредитных организаций при снятии до 50 тыс. в месяц по «классическим» и до 100 тыс. по «золотым» картам комиссия не взимается. Свыше указанной суммы берется 1% от суммы превышения плюс 75 рублей.

Срок действия карт — два года. Плата за СМС-информирование — 49 рублей / 1 доллар / 1 евро.

По карте «Моментальная» отсутствуют кешбэк и возможность ежемесячной оплаты за обслуживание, срок действия пластика — один год.