Банк «Возрождение» ввел вклад «Максимальный доход» в долларах.

Открытие депозита осуществляется при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка.

Минимальная сумма вложения — 1,5 тыс. долларов. При открытии вклада на полгода процентная ставка составит 1,5% годовых, на год — 2%, на полтора года — 2,1%. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.



«Сумма вклада не должна превышать размер страховой премии, уплаченной по договору ИСЖ. Ставка по вкладу будет снижена на 0,5 процентного пункта в случае расторжения договора страхования в течение 14 календарных дней с момента его заключения», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.