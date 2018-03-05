Банк «Возрождение» ввел вклад «Максимальный доход» в долларах.
Открытие депозита осуществляется при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка.
Минимальная сумма вложения — 1,5 тыс. долларов. При открытии вклада на полгода процентная ставка составит 1,5% годовых, на год — 2%, на полтора года — 2,1%. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.
«Сумма вклада не должна превышать размер страховой премии, уплаченной по договору ИСЖ. Ставка по вкладу будет снижена на 0,5 процентного пункта в случае расторжения договора страхования в течение 14 календарных дней с момента его заключения», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на 5 октября 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 260,06 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,92 млрд, кредитный портфель — 164,14 млрд, обязательства перед населением — 156,46 млрд.