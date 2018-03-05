Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против МТС и «МегаФона» после проверки отчетов операторов об отмене внутрисетевого роуминга.

В частности, установлено, что предложенная операторами «большой тройки» стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона также необоснованно.



«Ранее ФАС выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона, — напомнил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. — Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов».

Он также отметил, что 23 января ФАС направила в адрес МТС разъяснение о недопустимости ухудшения положения потребителей услуг связи и об отсутствии для этого экономических оснований.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной плате в размере 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — отметил Анатолий Голомолзин.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и «МегаФона» дел о нарушении антимонопольного законодательства, — сообщил замглавы ФАС России. — По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства».