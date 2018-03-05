Руснарбанк понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Накопительного» составит 6,85—7,65% (ранее — 7—7,75%), а «Пенсионного»— 7,15—7,65% (прежде — 7,25—7,75%). Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.
«Универсальный-ВИП» (от 3 млн рублей) оформляется под 7—7,65% годовых (вместо 7,25—7,85%).
Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.
По вкладу «Правильный выбор+» (от 50 тыс. рублей на 181 и 367 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок вклада составят 8,39—8,78% (вместо 8,41—8,83%).
Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6—6,85% годовых (вместо 6,25—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады, кроме депозита «Правильный выбор+», можно пополнять.
АО «КБ «Русский Народный Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, основная часть деятельности которого ведется на территории Москвы и Белгородской области. Ключевыми направлениями бизнеса являются межбанковское кредитование и операции с ценными бумагами, обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства юридических лиц и привлеченные межбанковские кредиты. На сегодняшний день бенефициарами кредитной организации являются совладелец АО «Инвестиционная компания «Регион» Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 16,66 млрд рублей (173-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,53 млрд, кредитный портфель — 8,99 млрд, обязательства перед населением — 3,27 млрд.