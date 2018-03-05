Руснарбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Накопительного» составит 6,85—7,65% (ранее — 7—7,75%), а «Пенсионного»— 7,15—7,65% (прежде — 7,25—7,75%). Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.

«Универсальный-ВИП» (от 3 млн рублей) оформляется под 7—7,65% годовых (вместо 7,25—7,85%).

Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.

По вкладу «Правильный выбор+» (от 50 тыс. рублей на 181 и 367 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок вклада составят 8,39—8,78% (вместо 8,41—8,83%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6—6,85% годовых (вместо 6,25—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады, кроме депозита «Правильный выбор+», можно пополнять.