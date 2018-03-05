Совкомбанк выпустил миллионную карту рассрочки «Халва», достигнув показателя менее чем за год эмиссии. Держателем юбилейной карты стала жительница Владимира, отмечает пресс-служба кредитной организации.
С момента запуска проекта в марте 2017 года Совкомбанк планомерно наращивал портфель выданных карт, показав февральский прирост к январю в размере 8%. В феврале 2018 года было выдано более 100 тыс. новых карт с общим лимитом около 3 млрд рублей.
«Банк планирует увеличить количество выданных карт «Халва» до 3 миллионов штук уже через полтора года, — отмечает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. — Упрощенная процедура заказа и доставки карты курьером позволяет получить ее уже в день обращения в Москве и Санкт-Петербурге».
Популярность карты у клиентов обусловлена непосредственно беспроцентной рассрочкой сроком до 12 месяцев на товары, оплаченные в магазинах — партнерах Совкомбанка. К середине марта число торговых точек, участвующих в проекте, превысит 100 тыс., обещают в банке.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 37,96% акций по состоянию на 22 ноября 2017 года), Алексей Фисун (21,05%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «МВидео» Михаил Кучмент (7,88%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (5,92%), Фаина Балк (3,15%), Марина Яковлева (2,54%), Виктор Кобелев (2,06%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 708,91 млрд рублей (16-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 68,86 млрд, кредитный портфель — 216,87 млрд, обязательства перед населением — 292,50 млрд.