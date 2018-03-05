Совкомбанк выпустил миллионную карту рассрочки «Халва», достигнув показателя менее чем за год эмиссии. Держателем юбилейной карты стала жительница Владимира, отмечает пресс-служба кредитной организации.



С момента запуска проекта в марте 2017 года Совкомбанк планомерно наращивал портфель выданных карт, показав февральский прирост к январю в размере 8%. В феврале 2018 года было выдано более 100 тыс. новых карт с общим лимитом около 3 млрд рублей.

«Банк планирует увеличить количество выданных карт «Халва» до 3 миллионов штук уже через полтора года, — отмечает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. — Упрощенная процедура заказа и доставки карты курьером позволяет получить ее уже в день обращения в Москве и Санкт-Петербурге».



Популярность карты у клиентов обусловлена непосредственно беспроцентной рассрочкой сроком до 12 месяцев на товары, оплаченные в магазинах — партнерах Совкомбанка. К середине марта число торговых точек, участвующих в проекте, превысит 100 тыс., обещают в банке.

