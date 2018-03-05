Спрос на нефть в мире увеличится к 2023 году на 7% до 104,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом, при этом Китай останется главным двигателем роста спроса, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) «Анализ и прогнозы до 2023 года».



«Благодаря экономическому росту в Азии и возрождению нефтехимической промышленности в США глобальный спрос на нефть увеличится к 2023 году на 6,9 млн баррелей в сутки до 104,7 млн баррелей в сутки. Китай остается главным двигателем роста спроса, но более жесткая политика по ограничению загрязнения воздуха замедлит рост», — сообщается в докладе.

Также сообщается, что в течение нескольких лет Китай и Индия вместе будут покрывать почти 50% мирового спроса на нефть.

«Так как экономика Китая становится более ориентированной на потребителя, темпы роста спроса на нефть замедлятся к 2023 году по сравнению с 2010—2017 годами. Темпы роста спроса на нефть в Индии, наоборот, немного вырастут», — прогнозирует МЭА.

Добыча нефти и конденсата в РФ в ближайшие несколько лет продолжит расти, но в начале 2020-х годов она может достигнуть предела и перейти к снижению на фоне санкций и ситуации с налогообложением в отрасли.

«К концу прогнозируемого периода снижение добычи нефти на выработанных месторождениях превзойдет общий рост нефтепроизводства, поскольку западные санкции, которые особенно ударили по доступу (России) к технологиям добычи, отражаются на добыче трудноизвлекаемой нефти, глубоководных проектах, арктических… При этом знаков того, что санкции в течение этого периода будут ослаблены, мало», — подчеркивают эксперты МЭА.