Сбербанк сделал доступным перевод средств новым контрагентам в мобильном приложении для бизнеса. Ранее в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» на мобильных устройствах можно было совершить платеж только в адрес тех контрагентов, которые были включены в базу клиента через веб-версию интернет-банка, следует из сообщения кредитной организации.

С выходом обновления переводы на любые реквизиты стали возможны в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» на смартфонах и планшетах с операционными системами iOS, Windows и Windows 10.

«Ранее перевести средства организациям, которых нет в справочнике контрагентов, было невозможно по соображениям безопасности, — объясняет директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Евгений Колбин. — Благодаря усилению системы безопасности «Сбербанк Бизнес Онлайн» мы смогли пойти навстречу пользователям и снять этот барьер».

По соображениям безопасности на подобные операции (перевод на счета неподтвержденных контрагентов) установлен суточный лимит — 50 тыс. рублей.



Доступный функционал мобильного приложения для бизнеса включает также шаблоны платежей, работу с зарплатными реестрами, распознавание всех типов счетов по фото и другие операции, напоминают в Сбербанке.