Бывший трейдер Deutsche Bank Гийом Адольф оштрафован на 249 тыс. долларов (180 тыс. фунтов стерлингов) и пожизненно отстранен от работы в финансовой сфере за манипулирование ставкой LIBOR. Такой вердикт вынесло Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial ConductAuthority, FCA), передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Адольф ненадлежащим образом воздействовал на некоторые данные Deutsche для LIBOR, игнорируя существующие стандарты. Неправомерное поведение Адольфа угрожало объективности важных показателей», — сообщается в заявлении FCA.

Управление установило, что трейдер нарушал правила с 25 июля 2008 года по 11 марта 2010 года, чтобы получить прибыл.

Адольф согласился уладить обвинения до официального принятия решения, поэтому сумма штрафа была уменьшена на 10% (20 тыс. фунтов).

В 2015 году FCA оштрафовало Deutsche Bank на 226,8 млн фунтов за манипулирование межбанковскими ставками, в том числе LIBOR и EURIBOR. Банк также получил скидку в 30% за содействие в урегулировании процесса.