В московском офисе страховой компании «Опора» проходят обыски, рассказали «Ведомостям» источник, знающий это от ЦБ, один из страховщиков и человек, близкий к «Опоре».
«Опора» зарегистрирована в Рязани, обыски проходят по почтовому адресу страховщика в Москве: ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к компании. По его словам, обыски не связаны с работой самого страховщика, а касаются его контрагентов. Но каких именно, он не уточнил, сказав лишь, что по этим контрагентам проверку проводит налоговая, причем еще с 2009 года.
Сейчас «Опора» — единственный страховщик, объявивший о намерениях купить государственную страховую компанию «Югория».
В ноябре 2017 года сообщалось, что ООО «Открытый мир» (акционер страховой компании «Опора») подало ходатайство в ФАС России о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100% в ГСК «Югория». В январе ФАС разрешила акционеру «Опоры» купить компанию «Югория». Ранее акционер «Опоры» приобрел часть акций компании «НАСКО».
Представитель «Открытого мира» говорил Банки.ру, что для компании «Югория» — интересный актив. «Он гармонично вписывается в нашу стратегию развития страхового бизнеса, в том числе за счет приобретения других страховщиков», — сообщал собеседник.
Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство акционера СК «Опора» — компании «Открытый мир» на приобретение 100% голосующих акций «Югории».
АО «СК Опора» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. До сентября 2015 года работала под брендом ОАО «Открытие Страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». В 2016 году компания заняла 79-е место в рэнкинге ведущих страховых компаний России по объему сборов. Основные сборы премий по итогам 2016 года пришлись на страхование имущества юрлиц (21,36%), ДМС (17,78%), сельскохозяйственное страхование (15,75%) и каско (11%). С мая 2017 года компания зарегистрирована в Рязани (ранее головной офис находился в Москве). Региональная сеть представлена семью дополнительными офисами в крупных городах России (Санкт-Петербург, Орел, Краснодар, Курск и др.).