В московском офисе страховой компании «Опора» проходят обыски, рассказали «Ведомостям» источник, знающий это от ЦБ, один из страховщиков и человек, близкий к «Опоре».

«Опора» зарегистрирована в Рязани, обыски проходят по почтовому адресу страховщика в Москве: ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к компании. По его словам, обыски не связаны с работой самого страховщика, а касаются его контрагентов. Но каких именно, он не уточнил, сказав лишь, что по этим контрагентам проверку проводит налоговая, причем еще с 2009 года.

Сейчас «Опора» — единственный страховщик, объявивший о намерениях купить государственную страховую компанию «Югория».

В ноябре 2017 года сообщалось, что ООО «Открытый мир» (акционер страховой компании «Опора») подало ходатайство в ФАС России о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100% в ГСК «Югория». В январе ФАС разрешила акционеру «Опоры» купить компанию «Югория». Ранее акционер «Опоры» приобрел часть акций компании «НАСКО».

Представитель «Открытого мира» говорил Банки.ру, что для компании «Югория» — интересный актив. «Он гармонично вписывается в нашу стратегию развития страхового бизнеса, в том числе за счет приобретения других страховщиков», — сообщал собеседник.

​ФАС разрешила акционеру «Опоры» купить компанию «Югория»‍ Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство акционера СК «Опора» — компании «Открытый мир» на приобретение 100% голосующих акций «Югории».