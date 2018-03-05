Низкая доля малого и среднего бизнеса в России, зависимость от сырья — признаки заболевания российской экономики, стабильность страны не должна зависеть от одного человека, заявил член Экспертного совета при правительстве, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, сообщает РБК.

«Мне кажется, что ситуацию, в которой мы находимся, мы можем розовыми красками украшать, но она, если честно, чрезвычайно далека от красоты», — заявил Волошин в понедельник, 5 марта, в ходе стратегической сессии «Разработка программ изменений в контрольно-надзорных органах» в «Сколково», по итогам которой госорганы в рамках реформы надзора сформируют «меню» преобразований.

По его словам, одной из самых серьезных проблем является состояние бизнес-климата. «Есть несколько конкретных «градусников», которые его измеряют. Например, доля малого и среднего бизнеса в ВВП — порядка 20%, по официальной статистике. А ведь в современной экономике если доля малого и среднего бизнеса меньше 50%, то это уже свидетельство заболевания», — сказал Волошин.

Второй «градусник» — это уровень диверсификации экономики. Доля нефтегазового сектора в экономике России сокращается при снижении цен на нефть, но при повышении цен доля сырьевого сегмента автоматически возрастает. «Вся современная экономика — сервисная экономика, финансы, высокие технологии — не привязана к территории в отличие от нефти, газа и металлов, и эти индустрии гораздо меньше толерантны к плохому бизнес-климату», — указал Волошин.

«Эти два «градусника» показывают некоторое заболевание, требующее лечения», — заключил он.

По мнению Волошина, задача улучшения делового климата — не только экономическая, но и политическая: стабильность развития России зависит от формирования в стране широкого среднего класса, для чего «жизненно важен» хороший бизнес-климат.