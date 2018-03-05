Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 1 копейку и составил 56,82 рубля. Курс евро просел на 3 копейки, остановившись на отметке 70,04 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,31 рубля, минимальный — 56,81. Всего за торговый день совершена 25 341 сделка на 2 млрд 936 млн 190 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 70,41 рубля, минимальный — 69,91. Всего за торговый день совершено 5 167 сделок на 437 млн 534 тыс. евро.