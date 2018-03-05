АФК «Система» перечислила «Башнефти» 40 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте корпорации. Это последний транш в рамках мирового соглашения с «Башнефтью», «Роснефтью» и Министерством земельных и имущественных отношений Башкирии, отмечается в пресс-релизе.

«Таким образом, АФК «Система» выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в АНК «Башнефть» 100 млрд рублей», — подчеркивается в сообщении.

В АФК уточнили, что по условиям мирового соглашения в течение трех рабочих дней с даты исполнения корпорацией своих финансовых обязательств стороны подадут заявления об отказе от всех ранее поданных друг к другу исков и о полной отмене всех обеспечительных мер в отношении активов АФК «Система» и АО «Система-Инвест».