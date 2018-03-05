АО «СК Опора» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. До сентября 2015 года работала под брендом ОАО «Открытие Страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». В 2016 году компания заняла 79-е место в рэнкинге ведущих страховых компаний России по объему сборов. Основные сборы премий по итогам 2016 года пришлись на страхование имущества юрлиц (21,36%), ДМС (17,78%), сельскохозяйственное страхование (15,75%) и каско (11%). С мая 2017 года компания зарегистрирована в Рязани (ранее головной офис находился в Москве). Региональная сеть представлена семью дополнительными офисами в крупных городах России (Санкт-Петербург, Орел, Краснодар, Курск и др.).