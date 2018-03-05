Страховая компания «Опора» опровергает информацию об обысках в московском офисе, сообщил Банки.ру представитель страховщика.
«Налоговые мероприятия, проходившие сегодня в здании бизнес-центра, где расположен офис филиала в городе Москве страховой компании «НАСКО», никакого отношения к деятельности данной страховой компании не имеют, впрочем как и к страховой компании «Опора», которая расположена совершенно по другому адресу», — отмечается в заявлении.
Ранее СМИ сообщали, что в столичном офисе страховой компании «Опора» проходят обыски.
В московском офисе страховой компании «Опора» проходят обыски, рассказали «Ведомостям» источник, знающий это от ЦБ, один из страховщиков и человек, близкий к «Опоре».
АО «СК Опора» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. До сентября 2015 года работала под брендом ОАО «Открытие Страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». В 2016 году компания заняла 79-е место в рэнкинге ведущих страховых компаний России по объему сборов. Основные сборы премий по итогам 2016 года пришлись на страхование имущества юрлиц (21,36%), ДМС (17,78%), сельскохозяйственное страхование (15,75%) и каско (11%). С мая 2017 года компания зарегистрирована в Рязани (ранее головной офис находился в Москве). Региональная сеть представлена семью дополнительными офисами в крупных городах России (Санкт-Петербург, Орел, Краснодар, Курск и др.).