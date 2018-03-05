ВТБ проведет годовое общее собрание акционеров 23 мая, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве 23 мая 2018 года годового общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров банка ВТБ по состоянию на 28 апреля 2018 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 00 минут 23 мая 2018 года. Собрание начнет работу в 14 часов», — говорится в релизе.

Годовое общее собрание акционеров ВТБ пройдет по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский просп., д. 6.