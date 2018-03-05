Восточный Банк будет размещать дополнительный выпуск акций по закрытой подписке среди действующих акционеров, сообщил RNS председатель правления банка Дмитрий Левин. Основными акционерами банка являются фонд Baring Vostok и российский бизнесмен Артем Аветисян.

«Допэмиссия планируется по закрытой подписке среди действующих акционеров. На данный момент было единогласное решение совета директоров, общее собрание акционеров приняло решение об эмиссии. После этого акционеры уже будут решать, в какой пропорции кто выкупает эмиссию. Но никаких презентаций или роуд-шоу посторонним инвесторам мы не планируем», — сказал Левин.

Восточный Банк​ будет докапитализирован на 5 млрд рублей​ Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке.

22 февраля акционеры Восточного Банка приняли решение докапитализировать банк на 5 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Банк планирует разместить 500 млрд бумаг номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

По словам Левина, акционеры приняли решение о докапитализации, чтобы профинансировать рост — предписаний о докапитализации от ЦБ банк не получал.

«Акционеры банка были удовлетворены хорошими результатами деятельности банка по итогам 2017 года (прибыль по РСБУ составила 1,3 миллиарда рублей, ожидаемая прибыль по МСФО — 5 миллиардов рублей). Решение о докапитализации — это вклад акционеров, чтобы укрепить позиции банка на рынке и обеспечить планы в получении большей доли рынка и увеличении продаж. Докапитализация является дополнительным финансовым ресурсом для реализации этих задач», — сказал он.