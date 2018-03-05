Восточный Банк будет размещать дополнительный выпуск акций по закрытой подписке среди действующих акционеров, сообщил RNS председатель правления банка Дмитрий Левин. Основными акционерами банка являются фонд Baring Vostok и российский бизнесмен Артем Аветисян.
«Допэмиссия планируется по закрытой подписке среди действующих акционеров. На данный момент было единогласное решение совета директоров, общее собрание акционеров приняло решение об эмиссии. После этого акционеры уже будут решать, в какой пропорции кто выкупает эмиссию. Но никаких презентаций или роуд-шоу посторонним инвесторам мы не планируем», — сказал Левин.
Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке.
22 февраля акционеры Восточного Банка приняли решение докапитализировать банк на 5 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Банк планирует разместить 500 млрд бумаг номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
По словам Левина, акционеры приняли решение о докапитализации, чтобы профинансировать рост — предписаний о докапитализации от ЦБ банк не получал.
«Акционеры банка были удовлетворены хорошими результатами деятельности банка по итогам 2017 года (прибыль по РСБУ составила 1,3 миллиарда рублей, ожидаемая прибыль по МСФО — 5 миллиардов рублей). Решение о докапитализации — это вклад акционеров, чтобы укрепить позиции банка на рынке и обеспечить планы в получении большей доли рынка и увеличении продаж. Докапитализация является дополнительным финансовым ресурсом для реализации этих задач», — сказал он.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 287,65 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 35,67 млрд, кредитный портфель — 155,82 млрд, обязательства перед населением — 157,14 млрд.