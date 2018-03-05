Банк России подготовил очередной обзор рисков финансовых рынков — за IV квартал 2017 года. Такой мониторинг проводится регулярно в том числе для выявления ситуаций, угрожающих финансовой стабильности.

По данным регулятора, на денежном рынке ситуация в IV квартале 2017 года оставалась в целом стабильной. Накопление структурного профицита ликвидности на фоне повышенных бюджетных расходов способствовало росту объемов открытых позиций на российском денежном рынке. Положительная ликвидная позиция (чистое размещение краткосрочной ликвидности) в отчетном периоде увеличивалась преимущественно у банков с государственным участием в капитале. По состоянию на конец года положительная ликвидная позиция была характерна для вышеотмеченной категории банков, а также для банков за пределами списка топ-30 по активам. Основным инструментом по размещению свободной ликвидности указанных банков стали депозиты Банка России.

«На фоне сформировавшегося структурного профицита ликвидности в IV квартале 2017 года показатель краткосрочной ликвидности не имел устойчивой тенденции к росту, а норматив краткосрочной ликвидности системно значимых кредитных организаций, напротив, снижался в течение отчетного периода (за исключением конца декабря в силу календарного эффекта). Основной причиной низкой степени влияния структурного профицита ликвидности на показатель краткосрочной ликвидности банков является то, что накопление структурного профицита ликвидности сопровождается ростом остатков на счетах клиентов банков, потенциально чувствительных к шокам, и поэтому не приводит к снижению системного риска ликвидности», — говорится в обзоре.

В ЦБ отмечают, что сохранение неравномерности в распределении ликвидности и отрицательной ликвидной позиции у ряда банков может сопровождаться повышением рисков ликвидности в условиях системного стресса, однако анализ достаточности обеспечения банков с отрицательной ликвидной позицией в условиях гипотетического закрытия рынка МБК и отрицательной переоценки обеспечения по сделкам РЕПО указывает на отсутствие существенных рисков ликвидности у большинства участников. Вместе с тем отдельным банкам целесообразно ограничить левередж на денежном рынке или повысить размер необремененных рыночных активов, полагает регулятор.

В числе прочего указывается, что на российском рынке в конце IV квартала наблюдался повышенный спрос на валютную ликвидность, традиционный для конца года. Достижению баланса спроса и предложения способствовали краткосрочные операции валютного свопа Банка России, потребности в проведении аукционов РЕПО по предоставлению иностранной валюты не наблюдалось.

На рынке ценных бумаг в IV квартале 2017 года риски оставались низкими. Доходности ОФЗ по всем срокам до погашения снижались. «При этом кривая доходностей приобрела положительный («нормальный») наклон к концу квартала, тогда как в начале квартала она была близка к горизонтальной форме. Повышение наклона кривой происходило за счет снижения краткосрочных и среднесрочных ставок, что отражает тенденцию к снижению инфляционных ожиданий в IV квартале 2017 года», — указано в обзоре ЦБ. Одновременно с этим рост цен на нефть способствовал фундаментальному укреплению параметров бюджета и снижению премий за суверенный риск. На этом фоне продолжался рост вложений нерезидентов в ОФЗ, преимущественно в среднесрочные выпуски. Риск повышенной концентрации иностранных держателей потенциально может стать фактором неустойчивости в ценообразовании, делает оговорку ЦБ.

В период с 1 января по 1 декабря 2017 года системно значимые кредитные организации (в основном дочерние организации иностранных банков) увеличили объемы вложений в ОФЗ на 101 млрд рублей. Наиболее значимый вклад в рост объема вложений в ОФЗ внесли негосударственные пенсионные фонды, портфель которых за отчетный период увеличился со 164 млрд до 547 млрд рублей, тем самым в структуре пенсионных средств доля портфеля ОФЗ увеличилась с 5% до 15%. Таким образом, наблюдались признаки снижения спроса на ОФЗ со стороны крупнейших российских банков. При этом системные банки продолжают использовать безотзывные кредитные линии Банка России (БКЛ) для выполнения норматива краткосрочной ликвидности. В целях стимулирования системных банков к выполнению нормативов краткосрочной ликвидности рыночными инструментами Банк России может рассмотреть вопрос о повышении платы за БКЛ в будущем, указано в докладе.



В числе прочего там сообщается, что по итогам 2017 года Банк России провел комплексное стресс-тестирование финансового рынка. Результаты стресс-тестирования позволяют заключить, что кредитные организации располагают достаточными ликвидными активами для покрытия потребности в дополнительной ликвидности в случае реализации рыночного стресса. Общая потребность в дополнительной ликвидности составила 135,8 млрд рублей. Повышение общей потребности в ликвидности относительно уровня прошлого года связано с ростом масштаба операций и открытых позиций на рынке, указано в обзоре. В то же время кредитные организации стали обладать большим объемом необремененного обеспечения. «По состоянию на 18 декабря 2017 года стоимость свободных рыночных активов банков составляет около 8 трлн рублей, при этом она неравномерно распределена между участниками рынка и приходится в основном на крупнейшие банки. В результате дефицит ликвидности составил 1,9 млрд рублей, что не представляет системной угрозы для функционирования банковского сектора», — заключают в ЦБ.