Оператор связи «МТС» «удивлен» заявлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по внутрисетевому роумингу, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы удивлены заявлением ФАС, потому что МТС с 28 февраля отменили все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов и отменят на всех тарифах до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор. Кроме того, с 28 февраля на большинстве тарифных планов клиенты, которые выезжают за границу своего домашнего региона продолжают пользоваться услугами связи — разговаривать по телефону, отправлять СМС и выходить в Интернет — по домашним расценкам без каких-либо доплат. Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи — если абонент звонит в другой город или принимает междугородний звонок, то он оплачивает это соединение», — говорится в релизе.

Это полностью соответствует как закону о связи по сути такого платежа, так и минимальным рыночным условиям по его размеру, отмечают в МТС. При этом компания оставила возможность оптимизировать цены и на эти междугородние звонки, подключив соответствующую опцию. В МТС готовы дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации.

Ранее ФАС возбудила дела против МТС и «МегаФона» после проверки отчетов операторов об отмене внутрисетевого роуминга. В частности, установлено, что предложенная операторами «большой тройки» стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона также необоснованно.