Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает увеличения реальных доходов россиян в 2018 году за счет увеличения зарплат и пенсий.

«Будут расти [реальные доходы в 2018 году]. В первую очередь за счет самых важных компонентов — роста заработных плат и пенсий в реальном выражении», — заявил министр в эфире программы «Познер» на Первом канале.

По словам Орешкина, реальные зарплаты в январе — феврале «растут на уровне 5—6% к уровню прошлого года», чему способствует низкая инфляция. Индексация пенсий в 2018 году будет выше уровня инфляции, как и в 2017-м, подчеркнул министр.

Росстат: реальные доходы россиян в январе упали на 7% ​​ Без учета единовременной выплаты пенсионерам доходы по сравнению с первым месяцем прошлого года не изменились.

Вместе с тем доходы от депозитов в результате снижения процентных ставок падают «на десятки процентов» по сравнению с прошлым годом, сообщил Орешкин.

Он отметил, что, несмотря на продолжающееся падение реальных доходов населения, ситуация «гораздо лучше, чем в 2015 году», так как сокращение реальных доходов происходит не за счет высокой инфляции, а из-за снижения процентных ставок по депозитам и уменьшения доходов от предпринимательской деятельности. «Зарплаты и пенсии демонстрируют положительную динамику», — указал министр.