Правительство и Центробанк поддержали создание в свободном порту Владивосток финансового центра с особыми условиями для иностранных банков. Консолидированная позиция правительства и финансового регулятора по данному вопросу в ближайшее время будет сформирована и направлена президенту России, сообщил ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В октябре представить предложения о создании в порту Владивосток такого финансового центра правительству и ЦБ поручил президент России Владимир Путин.

«Правительство РФ и Центральный банк поддерживают создание в свободном порту Владивосток (СПВ) финансового центра, предусматривающего возможность открытия филиалов иностранных кредитных организаций, создание мультивалютной краудфандинговой платформы и биржи цифровых финансовых активов, создание специализированного инвестсуда, упрощение доступа инвесторов к инструментам небанковского финансирования», — сказал Галушка ТАСС.

«В ближайшее время общая консолидированная позиция правительства и Центробанка будет сформирована и направлена президенту страны. Безусловно, те инновации, которые подготовлены, потребуют решения со стороны главы государства», — добавил он.

В системе управления свободным портом планируется создать независимый финансовый регулятор, который будет обеспечивать доступ в финансовый центр и контроль за ним.

Запрет на открытие филиалов иностранных банков в России был введен в марте 2013 года. Правительство объяснило его невозможностью осуществлять в полном объеме надзор за филиалами иностранных банков, порядок функционирования которых не подпадает под юрисдикцию РФ.