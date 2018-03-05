Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании убытков в размере 9 млрд рублей с двух бывших руководителей банка «Западный», сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж взыскал с Виктора Хребта 5,36 млрд рублей, с Тимура Чачуха и Хребта солидарно взыскано 3,64 млрд рублей. В удовлетворении требований в отношении Ларисы Поповой, Екатерины Лащеновой и Ольги Тимохиной было отказано. Производство по заявлению в отношении Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по уголовному делу.

По данным агентства, банку были причинены убытки после выдачи кредитов техническим юридическим лицам, а также физическому лицу, у которого отсутствовала финансовая возможность исполнить обязательства по возврату денежных средств. Кроме того, отмечает АСВ, бывшие руководители произвели безвозмездное отчуждение ликвидных активов кредитной организации.

Центральный банк 21 апреля 2014 года отозвал у банка «Западный» лицензию на осуществление банковских операций, а арбитраж Москвы 9 октября 2014-го признал банк несостоятельным (банкротом). В рамках рассмотрения дела о банкротстве юрист регулятора заявлял, что у банка есть признаки банкротства: стоимость его имущества составляет 11,488 млрд рублей, в то время как размер обязательств составляет 25,67 млрд рублей.

АСВ также сообщало, что инвентаризация имущества банка «Западный» выявила недостачу в размере 848 млн рублей. Общий размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 24,6 млрд рублей.