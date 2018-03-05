Развитие цифровой экономики позволит существенно повысить качество государственного и муниципального управления, заявил первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов в понедельник на межрегиональном экономическом форуме в Саратове, сообщает ТАСС.

«Мы относимся к «цифре» как к инструменту, чтобы как можно быстрее переложить качество нашей экономики... Работая через «цифру», мы можем обеспечить современное государственное и муниципальное управление», — сказал Шувалов.

Он добавил, что развитие цифровой экономики коснется ряда сфер, в том числе безопасности дорожного движения, так как «сегодня цифровые технологии позволяют обеспечивать полную прослеживаемость и неотвратимость наказания за нарушение правил дорожного движения». Кроме того, цифровая экономика, по словам Шувалова, дает новые способы управления производством, новые способы лечения и диагностики, новые способы получения образования в школах, учебных центрах, высших учебных заведениях.

«Скорости становятся значительно быстрее, и качество всего того, что мы через эти скорости получаем, тоже изменилось. Если какое-то время назад новые технологии давали доступ к скорости, то теперь вместе со скоростью приходит и качество. Поэтому мы относимся к цифровой экономике как к инструменту, который это позволит сделать», — подчеркнул Шувалов.