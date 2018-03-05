Сложности с получением кредитов испытывают 28% российских предпринимателей. Таковы данные совместного исследования платформы для предпринимателей «Деловая среда» и аналитического центра НАФИ.

«Основные причины затруднений, с которыми сталкиваются предприниматели в России сегодня, — высокие налоги, тарифы, страховые взносы и неналоговые платежи (64%), а также пониженный спрос на товары и услуги (54%). Эти причины актуальны для компаний из всех отраслей экономики: сельского хозяйства, производства и добычи ископаемых, строительства, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, а также услуг. Среди других важных проблем — нехватка квалифицированных кадров (39%), высокая конкуренция с теневым сектором (34%), административные барьеры (29%) и сложности в получении кредитов (28%)», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в компаниях оптовой и розничной торговли отметили сложности в конкуренции с теневым сектором (41%). Для самых малых по численности предприятий остро стоят вопросы снижения спроса на товары и услуги (59%), а также недоступности финансов (32%), отметили в НАФИ. Налоговая нагрузка оказалась наиболее серьезной проблемой для компаний численностью 101—250 сотрудников (68%). В более крупных компаниях (от 250 человек) на первое место выходит кадровый дефицит, заключили эксперты.